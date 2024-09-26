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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 2019 года "420 лет со дня рождения Гетмана Стефана Чарнецкого" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 200 злотых 2019 года "420 лет со дня рождения Гетмана Стефана Чарнецкого" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 200 злотых 2019 года "420 лет со дня рождения Гетмана Стефана Чарнецкого" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: NBP

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 1,500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 200 злотых
  • Год 2019
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи 200 злотых 2019 "420 лет со дня рождения Гетмана Стефана Чарнецкого" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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