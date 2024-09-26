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200 злотых 2019 года "420 лет со дня рождения Гетмана Стефана Чарнецкого" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 15,5 гр
- Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 1,500
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 200 злотых
- Год 2019
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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