Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2019 года "100 лет основания Католического Университета в Люблине" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2019 года "100 лет основания Католического Университета в Люблине". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 354 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 100 PLN. Торги состоялись 25 марта 2022.
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