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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 2019 года "Войцех Корфанты" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 100 злотых 2019 года "Войцех Корфанты" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 100 злотых 2019 года "Войцех Корфанты" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: NBP

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8 гр
  • Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 1,500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 100 злотых
  • Год 2019
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2019 года "Войцех Корфанты". Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 388787 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2300 PLN. Торги состоялись 29 февраля 2024.

Сохранность
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  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 2019 "Войцех Корфанты" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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