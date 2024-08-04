100 злотых 2019 года "Войцех Корфанты" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2019 года "Войцех Корфанты". Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 388787 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2300 PLN. Торги состоялись 29 февраля 2024.

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