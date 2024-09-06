10 злотых 2019 года "Присяга Пруссии" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2019 года "Присяга Пруссии". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 469 проданному на аукционе Numis Poland за 420 PLN. Торги состоялись 6 ноября 2021.

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