Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2019 года "Присяга Пруссии" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2019 года "Присяга Пруссии". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 469 проданному на аукционе Numis Poland за 420 PLN. Торги состоялись 6 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Wójcicki (3)
Где продать?
Для продажи 10 злотых 2019 "Присяга Пруссии" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск