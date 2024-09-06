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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2019 года "Присяга Пруссии" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2019 года "Присяга Пруссии" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2019 года "Присяга Пруссии" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 10,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2019
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2019 года "Присяга Пруссии". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 469 проданному на аукционе Numis Poland за 420 PLN. Торги состоялись 6 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 злотых 2019 "Присяга Пруссии" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 2019 "Присяга Пруссии" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша 10 злотых 2019 "Присяга Пруссии" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 2019 "Присяга Пруссии" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Польша 10 злотых 2019 "Присяга Пруссии" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 10 злотых 2019 "Присяга Пруссии" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2019 "Присяга Пруссии" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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