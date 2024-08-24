Польша Период: 1506-2020 1506-2020
500 злотых 2019 года "Стефан Баторий" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,9999)
- Вес 62,2 гр
- Чистого золота (1,9996 oz) 62,1938 гр
- Диаметр 45 мм
- Гурт Надпись
- Тираж PROOF 600
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 500 злотых
- Год 2019
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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