Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2019 года "420 лет со дня рождения Гетмана Стефана Чарнецкого" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2019 года "420 лет со дня рождения Гетмана Стефана Чарнецкого". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3135 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 180 PLN. Торги состоялись 3 декабря 2023.
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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