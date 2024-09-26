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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2019 года "420 лет со дня рождения Гетмана Стефана Чарнецкого" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2019 года "420 лет со дня рождения Гетмана Стефана Чарнецкого" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2019 года "420 лет со дня рождения Гетмана Стефана Чарнецкого" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого серебра (0,9249 oz) 28,7675 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 15,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2019
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2019 года "420 лет со дня рождения Гетмана Стефана Чарнецкого". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3135 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 180 PLN. Торги состоялись 3 декабря 2023.

Сохранность
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  • Rzeszowski DA (1)
  • Wójcicki (3)
Польша 10 злотых 2019 "420 лет со дня рождения Гетмана Стефана Чарнецкого" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 2019 "420 лет со дня рождения Гетмана Стефана Чарнецкого" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Польша 10 злотых 2019 "420 лет со дня рождения Гетмана Стефана Чарнецкого" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 2019 "420 лет со дня рождения Гетмана Стефана Чарнецкого" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша 10 злотых 2019 "420 лет со дня рождения Гетмана Стефана Чарнецкого" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 2019 "420 лет со дня рождения Гетмана Стефана Чарнецкого" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 10 злотых 2019 "420 лет со дня рождения Гетмана Стефана Чарнецкого" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2019 "420 лет со дня рождения Гетмана Стефана Чарнецкого" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2019 "420 лет со дня рождения Гетмана Стефана Чарнецкого" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Польша 10 злотых 2019 "420 лет со дня рождения Гетмана Стефана Чарнецкого" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2019 "420 лет со дня рождения Гетмана Стефана Чарнецкого" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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