Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2019 года "Присяга Шуйских" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2019 года "Присяга Шуйских". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3717 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 260 PLN. Торги состоялись 1 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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