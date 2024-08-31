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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2019 года "Присяга Шуйских" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2019 года "Присяга Шуйских" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2019 года "Присяга Шуйских" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 10,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2019
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2019 года "Присяга Шуйских". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3717 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 260 PLN. Торги состоялись 1 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 злотых 2019 "Присяга Шуйских" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 10 злотых 2019 "Присяга Шуйских" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2019 "Присяга Шуйских" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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