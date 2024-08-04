Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2019 года "Роман Рыбарски" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2019 года "Роман Рыбарски". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации. Рекорд цены принадлежит лоту 356 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 90 PLN. Торги состоялись 25 марта 2022.
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