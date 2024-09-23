Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 2019 года "140 лет Национальному музею в Кракове" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 28,28 гр
- Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
- Диаметр 38,61 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 13,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 20 злотых
- Год 2019
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2019 года "140 лет Национальному музею в Кракове". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 597 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 240 PLN. Торги состоялись 11 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (1)
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
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