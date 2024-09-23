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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2019 года "140 лет Национальному музею в Кракове" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2019 года "140 лет Национальному музею в Кракове" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2019 года "140 лет Национальному музею в Кракове" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: NBP

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Диаметр 38,61 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 13,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2019
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2019 года "140 лет Национальному музею в Кракове". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 597 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 240 PLN. Торги состоялись 11 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (1)
  • COINSNET (1)
  • Stare Monety (2)
  • WCN (1)
  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 185 PLN
Польша 20 злотых 2019 "140 лет Национальному музею в Кракове" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2019 "140 лет Национальному музею в Кракове" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Польша 20 злотых 2019 "140 лет Национальному музею в Кракове" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 20 злотых 2019 "140 лет Национальному музею в Кракове" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2019 "140 лет Национальному музею в Кракове" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 20 злотых 2019 "140 лет Национальному музею в Кракове" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 20 злотых 2019 "140 лет Национальному музею в Кракове" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша 20 злотых 2019 "140 лет Национальному музею в Кракове" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 2019 "140 лет Национальному музею в Кракове" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 20 злотых 2019 "140 лет Национальному музею в Кракове" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 2019 "140 лет Национальному музею в Кракове" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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