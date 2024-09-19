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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2019 года "Станислав Кашница "Васовски"" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2019 года "Станислав Кашница "Васовски"" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2019 года "Станислав Кашница "Васовски"" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 13,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2019
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2019 года "Станислав Кашница "Васовски"". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3133 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 180 PLN. Торги состоялись 3 декабря 2023.

Сохранность
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  • Wójcicki (1)
Польша 10 злотых 2019 "Станислав Кашница "Васовски"" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 2019 "Станислав Кашница "Васовски"" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша 10 злотых 2019 "Станислав Кашница "Васовски"" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2019 "Станислав Кашница "Васовски"" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2019 "Станислав Кашница "Васовски"" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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