10 злотых 2019 года "Станислав Кашница "Васовски"" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2019 года "Станислав Кашница "Васовски"". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3133 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 180 PLN. Торги состоялись 3 декабря 2023.

Сохранность PROOF (2)