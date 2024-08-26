20 злотых 2019 года "Елена Моджеевская" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2019 года "Елена Моджеевская". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 248 проданному на аукционе Stare Monety за 180 PLN. Торги состоялись 4 марта 2022.

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