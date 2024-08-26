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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2019 года "Елена Моджеевская" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2019 года "Елена Моджеевская" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2019 года "Елена Моджеевская" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 16,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2019
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2019 года "Елена Моджеевская". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 248 проданному на аукционе Stare Monety за 180 PLN. Торги состоялись 4 марта 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stare Monety (1)
  • Wójcicki (1)
Польша 20 злотых 2019 "Елена Моджеевская" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2019 "Елена Моджеевская" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Польша 20 злотых 2019 "Елена Моджеевская" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 20 злотых 2019 "Елена Моджеевская" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 170 PLN
Польша 20 злотых 2019 "Елена Моджеевская" на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Польша 20 злотых 2019 "Елена Моджеевская" на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 4 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 20 злотых 2019 "Елена Моджеевская" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Польша 20 злотых 2019 "Елена Моджеевская" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 2019 "Елена Моджеевская" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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