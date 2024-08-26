Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 2019 года "Елена Моджеевская" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 28,28 гр
- Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 16,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 20 злотых
- Год 2019
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2019 года "Елена Моджеевская". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 248 проданному на аукционе Stare Monety за 180 PLN. Торги состоялись 4 марта 2022.
Сохранность
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- COINSNET (1)
- Rzeszowski DA (1)
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- Wójcicki (1)
Продавец Stare Monety
Дата 4 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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