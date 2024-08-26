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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2019 года "100 лет со дня основания ПКО Банк Польский" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2019 года "100 лет со дня основания ПКО Банк Польский" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2019 года "100 лет со дня основания ПКО Банк Польский" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж BU 20,000
  • Тираж PROOF 32

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2019
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2019 года "100 лет со дня основания ПКО Банк Польский". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 349 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 105 PLN. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • WCN (1)
  • Wójcicki (3)
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 95 PLN
Польша 10 злотых 2019 "100 лет со дня основания ПКО Банк Польский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 2019 "100 лет со дня основания ПКО Банк Польский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша 10 злотых 2019 "100 лет со дня основания ПКО Банк Польский" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 2019 "100 лет со дня основания ПКО Банк Польский" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 10 злотых 2019 "100 лет со дня основания ПКО Банк Польский" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 2019 "100 лет со дня основания ПКО Банк Польский" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 10 злотых 2019 "100 лет со дня основания ПКО Банк Польский" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2019 "100 лет со дня основания ПКО Банк Польский" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2019 "100 лет со дня основания ПКО Банк Польский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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