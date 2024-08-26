10 злотых 2019 года "100 лет со дня основания ПКО Банк Польский" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2019 года "100 лет со дня основания ПКО Банк Польский". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 349 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 105 PLN. Торги состоялись 25 марта 2022.

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