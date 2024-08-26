Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2019 года "100 лет со дня основания ПКО Банк Польский" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж BU 20,000
- Тираж PROOF 32
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 2019
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2019 года "100 лет со дня основания ПКО Банк Польский". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 349 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 105 PLN. Торги состоялись 25 марта 2022.
Сохранность
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- Wójcicki (3)
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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