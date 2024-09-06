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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2019 года "Наступление на Вильнюс" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2019 года "Наступление на Вильнюс" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2019 года "Наступление на Вильнюс" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж BU 13,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2019
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2019 года "Наступление на Вильнюс". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 661 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 120 PLN. Торги состоялись 18 апреля 2024.

Сохранность
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  • Wójcicki (3)
Польша 10 злотых 2019 "Наступление на Вильнюс" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 2019 "Наступление на Вильнюс" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша 10 злотых 2019 "Наступление на Вильнюс" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 2019 "Наступление на Вильнюс" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша 10 злотых 2019 "Наступление на Вильнюс" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 2019 "Наступление на Вильнюс" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 10 злотых 2019 "Наступление на Вильнюс" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2019 "Наступление на Вильнюс" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2019 "Наступление на Вильнюс" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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