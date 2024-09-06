Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2019 года "Наступление на Вильнюс" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2019 года "Наступление на Вильнюс". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 661 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 120 PLN. Торги состоялись 18 апреля 2024.
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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