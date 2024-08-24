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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 злотых 2019 года "Стефан Баторий" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 50 злотых 2019 года "Стефан Баторий" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 50 злотых 2019 года "Стефан Баторий" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,999)
  • Вес 62,20 гр
  • Чистого серебра (1,9978 oz) 62,1378 гр
  • Диаметр 45 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж PROOF 5,500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 50 злотых
  • Год 2019
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 2019 года "Стефан Баторий". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 99 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1300 PLN. Торги состоялись 11 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 50 злотых 2019 "Стефан Баторий" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 50 злотых 2019 "Стефан Баторий" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS70 NGC
Цена
337 $
Цена в валюте аукциона 1350 PLN
Польша 50 злотых 2019 "Стефан Баторий" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 50 злотых 2019 "Стефан Баторий" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
252 $
Цена в валюте аукциона 1000 PLN
Польша 50 злотых 2019 "Стефан Баторий" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 50 злотых 2019 "Стефан Баторий" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 50 злотых 2019 "Стефан Баторий" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 50 злотых 2019 "Стефан Баторий" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2019 "Стефан Баторий" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 50 злотых 2019 "Стефан Баторий" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 50 злотых 2019 "Стефан Баторий" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 50 злотых 2019 "Стефан Баторий" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2019 "Стефан Баторий" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша 50 злотых 2019 "Стефан Баторий" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2019 "Стефан Баторий" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 50 злотых 2019 "Стефан Баторий" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2019 "Стефан Баторий" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 50 злотых 2019 "Стефан Баторий" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2019 "Стефан Баторий" на аукционе Tempus - November 3, 2020
Польша 50 злотых 2019 "Стефан Баторий" на аукционе Tempus - November 3, 2020
Продавец Tempus
Дата 3 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2019 "Стефан Баторий" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Польша 50 злотых 2019 "Стефан Баторий" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 злотых 2019 "Стефан Баторий" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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