50 злотых 2019 года "Стефан Баторий" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 2019 года "Стефан Баторий". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 99 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1300 PLN. Торги состоялись 11 июня 2021.

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