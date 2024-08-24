Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 злотых 2019 года "Стефан Баторий" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,999)
- Вес 62,20 гр
- Чистого серебра (1,9978 oz) 62,1378 гр
- Диаметр 45 мм
- Гурт Надпись
- Тираж PROOF 5,500
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 50 злотых
- Год 2019
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 2019 года "Стефан Баторий". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 99 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1300 PLN. Торги состоялись 11 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (4)
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS70 NGC
Цена
337 $
Цена в валюте аукциона 1350 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Tempus
Дата 3 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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