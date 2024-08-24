10 злотых 2019 года "100 лет со дня подписания указа о государственных архивах" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2019 года "100 лет со дня подписания указа о государственных архивах". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 519 проданному на аукционе Stare Monety за 120 PLN. Торги состоялись 9 сентября 2022.

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