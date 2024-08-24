Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2019 года "100 лет со дня подписания указа о государственных архивах" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2019 года "100 лет со дня подписания указа о государственных архивах". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 519 проданному на аукционе Stare Monety за 120 PLN. Торги состоялись 9 сентября 2022.
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Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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