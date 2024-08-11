10 злотых 2019 года "Маршал Сейма Польши Войцех Трампчинский" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2019 года "Маршал Сейма Польши Войцех Трампчинский". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1402 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 100 PLN. Торги состоялись 9 марта 2020.

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