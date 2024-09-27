Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 2019 года "Бой под Визной" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 28,28 гр
- Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
- Диаметр 38,61 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 15,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 20 злотых
- Год 2019
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2019 года "Бой под Визной". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 490 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 130 PLN. Торги состоялись 25 марта 2022.
Сохранность
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- Stary Sklep (1)
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