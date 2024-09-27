20 злотых 2019 года "Бой под Визной" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2019 года "Бой под Визной". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 490 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 130 PLN. Торги состоялись 25 марта 2022.

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