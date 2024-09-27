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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2019 года "Бой под Визной" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2019 года "Бой под Визной" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2019 года "Бой под Визной" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: NBP

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Диаметр 38,61 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 15,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2019
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2019 года "Бой под Визной". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 490 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 130 PLN. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
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  • Stary Sklep (1)
Польша 20 злотых 2019 "Бой под Визной" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 20 злотых 2019 "Бой под Визной" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша 20 злотых 2019 "Бой под Визной" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 20 злотых 2019 "Бой под Визной" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 2019 "Бой под Визной" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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