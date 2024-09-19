10 злотых 2019 года "75 лет геноциду цыган и синти" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2019 года "75 лет геноциду цыган и синти". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 359 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 110 PLN. Торги состоялись 25 марта 2022.

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