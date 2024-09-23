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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2019 года "100 лет польской военной авиации" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2019 года "100 лет польской военной авиации" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2019 года "100 лет польской военной авиации" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 15,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2019
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2019 года "100 лет польской военной авиации". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 365 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 165 PLN. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
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  • Stare Monety (2)
Польша 10 злотых 2019 "100 лет польской военной авиации" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 10 злотых 2019 "100 лет польской военной авиации" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша 10 злотых 2019 "100 лет польской военной авиации" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2019 "100 лет польской военной авиации" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 165 PLN
Польша 10 злотых 2019 "100 лет польской военной авиации" на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Польша 10 злотых 2019 "100 лет польской военной авиации" на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 4 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

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