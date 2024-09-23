10 злотых 2019 года "100 лет польской военной авиации" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2019 года "100 лет польской военной авиации". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 365 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 165 PLN. Торги состоялись 25 марта 2022.

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