Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2019 года "100 лет польской военной авиации" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2019 года "100 лет польской военной авиации". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 365 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 165 PLN. Торги состоялись 25 марта 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- COINSNET (1)
- Stare Monety (2)
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Где продать?
Для продажи 10 злотых 2019 "100 лет польской военной авиации" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск