Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2019 года "100 лет флагу Польши" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2019 года "100 лет флагу Польши" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2019 года "100 лет флагу Польши" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 13,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2019
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2019 года "100 лет флагу Польши". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 360 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 260 PLN. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • Wójcicki (3)
Польша 10 злотых 2019 "100 лет флагу Польши" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 2019 "100 лет флагу Польши" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 210 PLN
Польша 10 злотых 2019 "100 лет флагу Польши" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 2019 "100 лет флагу Польши" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Польша 10 злотых 2019 "100 лет флагу Польши" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 2019 "100 лет флагу Польши" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2019 "100 лет флагу Польши" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2019 "100 лет флагу Польши" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 злотых 2019 "100 лет флагу Польши" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 2019 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 10 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск