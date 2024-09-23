Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2019 года "100 лет флагу Польши" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2019 года "100 лет флагу Польши". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 360 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 260 PLN. Торги состоялись 25 марта 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- COINSNET (1)
- Wójcicki (3)
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 10 злотых 2019 "100 лет флагу Польши" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск