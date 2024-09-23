10 злотых 2019 года "100 лет флагу Польши" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2019 года "100 лет флагу Польши". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 360 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 260 PLN. Торги состоялись 25 марта 2022.

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