10 злотых 2019 года "Лукаш Цеплински "Плуг"" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2019 года "Лукаш Цеплински "Плуг"". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3139 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 650 PLN. Торги состоялись 3 декабря 2023.

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