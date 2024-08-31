Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2019 года "Лукаш Цеплински "Плуг"" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2019 года "Лукаш Цеплински "Плуг"". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3139 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 650 PLN. Торги состоялись 3 декабря 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- COINSNET (1)
- Stare Monety (1)
- Wójcicki (1)
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Где продать?
Для продажи 10 злотых 2019 "Лукаш Цеплински "Плуг"" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск