Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 2019 года MW (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Медно-никелевый + бронза алюминий
- Вес 5,21 гр
- Диаметр 21,5 мм
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 2 злотых
- Год 2019
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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