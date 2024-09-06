Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 2019 года "450 лет Люблинской унии" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 28,28 гр
- Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 15,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 20 злотых
- Год 2019
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2019 года "450 лет Люблинской унии". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 488 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 195 PLN. Торги состоялись 25 марта 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- COINSNET (1)
- Rzeszowski DA (1)
- Stare Monety (2)
- WCN (1)
- Wójcicki (1)
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Продавец WCN
Дата 1 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 4 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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