20 злотых 2019 года "450 лет Люблинской унии" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2019 года "450 лет Люблинской унии". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 488 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 195 PLN. Торги состоялись 25 марта 2022.

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