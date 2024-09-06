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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2019 года "450 лет Люблинской унии" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2019 года "450 лет Люблинской унии" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2019 года "450 лет Люблинской унии" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 15,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2019
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2019 года "450 лет Люблинской унии". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 488 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 195 PLN. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
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  • WCN (1)
  • Wójcicki (1)
Польша 20 злотых 2019 "450 лет Люблинской унии" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2019 "450 лет Люблинской унии" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша 20 злотых 2019 "450 лет Люблинской унии" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 20 злотых 2019 "450 лет Люблинской унии" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Продавец WCN
Дата 1 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 20 злотых 2019 "450 лет Люблинской унии" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 20 злотых 2019 "450 лет Люблинской унии" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 20 злотых 2019 "450 лет Люблинской унии" на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Польша 20 злотых 2019 "450 лет Люблинской унии" на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 4 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 20 злотых 2019 "450 лет Люблинской унии" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Польша 20 злотых 2019 "450 лет Люблинской унии" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 2019 "450 лет Люблинской унии" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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