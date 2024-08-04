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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2019 года "200 лет основания Академии художеств им. Яна Матейко" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2019 года "200 лет основания Академии художеств им. Яна Матейко" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2019 года "200 лет основания Академии художеств им. Яна Матейко" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж BU 15,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2019
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2019 года "200 лет основания Академии художеств им. Яна Матейко". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1400 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 100 PLN. Торги состоялись 9 марта 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • Rzeszowski DA (1)
Польша 10 злотых 2019 "200 лет основания Академии художеств им. Яна Матейко" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2019 "200 лет основания Академии художеств им. Яна Матейко" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Польша 10 злотых 2019 "200 лет основания Академии художеств им. Яна Матейко" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Польша 10 злотых 2019 "200 лет основания Академии художеств им. Яна Матейко" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2019 "200 лет основания Академии художеств им. Яна Матейко" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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