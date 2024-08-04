Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2019 года "200 лет основания Академии художеств им. Яна Матейко" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2019 года "200 лет основания Академии художеств им. Яна Матейко". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1400 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 100 PLN. Торги состоялись 9 марта 2020.
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