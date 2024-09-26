10 злотых 2019 года "100 лет основания университета в Познани" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2019 года "100 лет основания университета в Познани". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 218 проданному на аукционе Numis Poland за 110 PLN. Торги состоялись 23 мая 2020.

Сохранность PROOF (4) Сохранность (слабы) PF70 (1) CAMEO (1) Сервис NGC (1)