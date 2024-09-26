10 злотых 2019 года "Войцех Корфанты" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2019 года "Войцех Корфанты". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 364 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 120 PLN. Торги состоялись 25 марта 2022.

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