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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2019 года "Войцех Корфанты" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2019 года "Войцех Корфанты" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2019 года "Войцех Корфанты" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 13,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2019
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2019 года "Войцех Корфанты". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 364 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 120 PLN. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
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Польша 10 злотых 2019 "Войцех Корфанты" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 2019 "Войцех Корфанты" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 10 злотых 2019 "Войцех Корфанты" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 2019 "Войцех Корфанты" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 85 PLN
Польша 10 злотых 2019 "Войцех Корфанты" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 2019 "Войцех Корфанты" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 10 злотых 2019 "Войцех Корфанты" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2019 "Войцех Корфанты" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2019 "Войцех Корфанты" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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