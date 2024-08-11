20 злотых 2019 года "Шестак Яна III Собесского" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2019 года "Шестак Яна III Собесского". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 489 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 650 PLN. Торги состоялись 25 марта 2022.

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