Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 2019 года "Шестак Яна III Собесского" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 28,28 гр
- Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
- Диаметр 38,61 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 13,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 20 злотых
- Год 2019
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2019 года "Шестак Яна III Собесского". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 489 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 650 PLN. Торги состоялись 25 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Cieszyńskie CN (1)
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- Niemczyk (1)
- Numedux (1)
- Numimarket (1)
- NUMIS Klitończyk (1)
- Numis Poland (2)
- Stare Monety (1)
- Wójcicki (2)
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
127 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 19 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 6 апреля 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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