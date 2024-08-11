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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2019 года "Шестак Яна III Собесского" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2019 года "Шестак Яна III Собесского" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2019 года "Шестак Яна III Собесского" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: NBP

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Диаметр 38,61 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 13,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2019
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2019 года "Шестак Яна III Собесского". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 489 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 650 PLN. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Cieszyńskie CN (1)
  • COINSNET (1)
  • Niemczyk (1)
  • Numedux (1)
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  • Numis Poland (2)
  • Stare Monety (1)
  • Wójcicki (2)
Польша 20 злотых 2019 "Шестак Яна III Собесского" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 20 злотых 2019 "Шестак Яна III Собесского" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
127 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Польша 20 злотых 2019 "Шестак Яна III Собесского" на аукционе NUMIS Klitończyk - May 19, 2024
Польша 20 злотых 2019 "Шестак Яна III Собесского" на аукционе NUMIS Klitończyk - May 19, 2024
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 19 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Польша 20 злотых 2019 "Шестак Яна III Собесского" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Польша 20 злотых 2019 "Шестак Яна III Собесского" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 20 злотых 2019 "Шестак Яна III Собесского" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2019 "Шестак Яна III Собесского" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2019 "Шестак Яна III Собесского" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Польша 20 злотых 2019 "Шестак Яна III Собесского" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Польша 20 злотых 2019 "Шестак Яна III Собесского" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 20 злотых 2019 "Шестак Яна III Собесского" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2019 "Шестак Яна III Собесского" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 20 злотых 2019 "Шестак Яна III Собесского" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2019 "Шестак Яна III Собесского" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 20 злотых 2019 "Шестак Яна III Собесского" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2019 "Шестак Яна III Собесского" на аукционе Numis Poland - April 6, 2022
Польша 20 злотых 2019 "Шестак Яна III Собесского" на аукционе Numis Poland - April 6, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 6 апреля 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 2019 "Шестак Яна III Собесского" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 20 злотых 2019 "Шестак Яна III Собесского" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2019 "Шестак Яна III Собесского" на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Польша 20 злотых 2019 "Шестак Яна III Собесского" на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 4 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 2019 "Шестак Яна III Собесского" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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