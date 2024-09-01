5 злотых 2019 года "Курган Освобождения" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 2019 года "Курган Освобождения". Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 608 проданному на аукционе WDA - MiM за 1550 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.

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