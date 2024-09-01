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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 злотых 2019 года "Курган Освобождения" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 5 злотых 2019 года "Курган Освобождения" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 5 злотых 2019 года "Курган Освобождения" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Медно-никелевый + бронза алюминий
  • Вес 24 гр
  • Диаметр 6,54 мм
  • Тираж UNC 1,200,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 5 злотых
  • Год 2019
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 2019 года "Курган Освобождения". Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 608 проданному на аукционе WDA - MiM за 1550 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 злотых 2019 "Курган Освобождения" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 5 злотых 2019 "Курган Освобождения" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
396 $
Цена в валюте аукциона 1550 PLN
Польша 5 злотых 2019 "Курган Освобождения" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 5 злотых 2019 "Курган Освобождения" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 2019 "Курган Освобождения" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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