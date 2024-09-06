200 злотых 2019 года "200 лет основания Академии художеств им. Яна Матейко" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2019 года "200 лет основания Академии художеств им. Яна Матейко". Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 98219 проданному на аукционе Heritage Auctions за 990 USD. Торги состоялись 13 марта 2022.

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