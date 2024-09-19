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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2014 года MW "Гжегож Цеховский". Клипа (Польша, III Республика после деноминации)

Разновидность: Клипа

Аверс монеты - 10 злотых 2014 года MW "Гжегож Цеховский" Клипа - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2014 года MW "Гжегож Цеховский" Клипа - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 30,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2014
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2014 года "Гжегож Цеховский" со знаком MW. Клипа. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 561 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 190 PLN. Торги состоялись 27 января 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Coinhouse (1)
  • COINSNET (1)
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Польша 10 злотых 2014 MW "Гжегож Цеховский" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2014 MW "Гжегож Цеховский" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 95 PLN
Польша 10 злотых 2014 MW "Гжегож Цеховский" на аукционе Coinhouse - March 22, 2019
Продавец Coinhouse
Дата 22 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2014 "Гжегож Цеховский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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