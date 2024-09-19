10 злотых 2014 года MW "Гжегож Цеховский". Клипа (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2014 года "Гжегож Цеховский" со знаком MW. Клипа. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 561 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 190 PLN. Торги состоялись 27 января 2023.

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