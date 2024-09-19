Польша Период: 1506-2020 1506-2020
100 злотых 2014 года MW "Канонизация Иоанна Павла II" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,0 гр
- Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 5,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 100 злотых
- Год 2014
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2014 года "Канонизация Иоанна Павла II" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 375 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 14000 PLN. Торги состоялись 18 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- MARCINIAK (1)
- Numimarket (1)
- Numis Poland (1)
- WDA - MiM (2)
Продавец Numis Poland
Дата 13 июля 2022
Сохранность PROOF
Цена
396 $
Цена в валюте аукциона 1900 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
460 $
Цена в валюте аукциона 1750 PLN
Продавец Numimarket
Дата 2 июня 2020
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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