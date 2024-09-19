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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 2014 года MW "Канонизация Иоанна Павла II" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 100 злотых 2014 года MW "Канонизация Иоанна Павла II" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 100 злотых 2014 года MW "Канонизация Иоанна Павла II" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,0 гр
  • Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 100 злотых
  • Год 2014
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2014 года "Канонизация Иоанна Павла II" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 375 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 14000 PLN. Торги состоялись 18 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • MARCINIAK (1)
  • Numimarket (1)
  • Numis Poland (1)
  • WDA - MiM (2)
Польша 100 злотых 2014 MW "Канонизация Иоанна Павла II" на аукционе Numis Poland - July 13, 2022
Польша 100 злотых 2014 MW "Канонизация Иоанна Павла II" на аукционе Numis Poland - July 13, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 13 июля 2022
Сохранность PROOF
Цена
396 $
Цена в валюте аукциона 1900 PLN
Польша 100 злотых 2014 MW "Канонизация Иоанна Павла II" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 100 злотых 2014 MW "Канонизация Иоанна Павла II" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
460 $
Цена в валюте аукциона 1750 PLN
Польша 100 злотых 2014 MW "Канонизация Иоанна Павла II" на аукционе Numimarket - June 2, 2020
Польша 100 злотых 2014 MW "Канонизация Иоанна Павла II" на аукционе Numimarket - June 2, 2020
Продавец Numimarket
Дата 2 июня 2020
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Польша 100 злотых 2014 MW "Канонизация Иоанна Павла II" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша 100 злотых 2014 MW "Канонизация Иоанна Павла II" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 100 злотых 2014 MW "Канонизация Иоанна Павла II" на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Польша 100 злотых 2014 MW "Канонизация Иоанна Павла II" на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 14 апреля 2018
Сохранность PF70 ECC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 2014 "Канонизация Иоанна Павла II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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