100 злотых 2014 года MW "Канонизация Иоанна Павла II" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2014 года "Канонизация Иоанна Павла II" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 375 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 14000 PLN. Торги состоялись 18 мая 2024.

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