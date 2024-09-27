Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2014 года MW "Брактеат Лешека Белого" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2014 года "Брактеат Лешека Белого" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5824 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 500 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Дата 19 апреля 2024
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Дата 19 апреля 2024
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Дата 3 декабря 2023
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Дата 5 ноября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
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Дата 6 июня 2023
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Дата 10 марта 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
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Дата 2 декабря 2022
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Дата 27 марта 2022
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Дата 4 марта 2022
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Дата 2 марта 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
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Дата 2 марта 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
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Дата 1 апреля 2021
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Дата 21 октября 2020
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Дата 13 мая 2020
Сохранность PROOF
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