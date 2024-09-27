Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2014 года MW "150 лет со дня рождения Стефана Жеромского" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2014 года "150 лет со дня рождения Стефана Жеромского" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 948 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 170 PLN. Торги состоялись 16 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 170 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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