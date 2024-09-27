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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2014 года MW "150 лет со дня рождения Стефана Жеромского" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2014 года MW "150 лет со дня рождения Стефана Жеромского" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2014 года MW "150 лет со дня рождения Стефана Жеромского" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 30,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2014
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2014 года "150 лет со дня рождения Стефана Жеромского" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 948 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 170 PLN. Торги состоялись 16 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Coinhouse (1)
  • COINSNET (1)
  • Numimarket (1)
  • WCN (1)
  • Wójcicki (2)
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 85 PLN
Польша 10 злотых 2014 MW "150 лет со дня рождения Стефана Жеромского" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 10 злотых 2014 MW "150 лет со дня рождения Стефана Жеромского" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 170 PLN
Польша 10 злотых 2014 MW "150 лет со дня рождения Стефана Жеромского" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 2014 MW "150 лет со дня рождения Стефана Жеромского" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2014 MW "150 лет со дня рождения Стефана Жеромского" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 2014 MW "150 лет со дня рождения Стефана Жеромского" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2014 MW "150 лет со дня рождения Стефана Жеромского" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2014 MW "150 лет со дня рождения Стефана Жеромского" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 10 злотых 2014 MW "150 лет со дня рождения Стефана Жеромского" на аукционе Coinhouse - March 22, 2019
Продавец Coinhouse
Дата 22 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2014 "150 лет со дня рождения Стефана Жеромского" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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