10 злотых 2014 года MW "150 лет со дня рождения Стефана Жеромского" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2014 года "150 лет со дня рождения Стефана Жеромского" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 948 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 170 PLN. Торги состоялись 16 апреля 2023.

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