Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 злотых 2014 года MW "Людвик Венгерский" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,999)
- Вес 62,2 гр
- Чистого серебра (1,9978 oz) 62,1378 гр
- Диаметр 45 мм
- Гурт Надпись
- Тираж PROOF 5,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 50 злотых
- Год 2014
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 2014 года "Людвик Венгерский" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 210095 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2000 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
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Дата 7 октября 2023
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
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Дата 8 ноября 2022
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
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Дата 21 октября 2020
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
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Дата 13 мая 2020
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Дата 28 декабря 2019
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Дата 15 июня 2019
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
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Дата 15 декабря 2018
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