50 злотых 2014 года MW "Людвик Венгерский" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 2014 года "Людвик Венгерский" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 210095 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2000 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.

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