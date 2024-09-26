10 злотых 2014 года MW "Денарий Болеслава III Кривоустого" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2014 года "Денарий Болеслава III Кривоустого" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 293 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 2000 PLN. Торги состоялись 24 октября 2021.

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