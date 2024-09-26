Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2014 года MW "Денарий Болеслава III Кривоустого" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2014 года MW "Денарий Болеслава III Кривоустого" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2014 года MW "Денарий Болеслава III Кривоустого" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 20,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2014
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2014 года "Денарий Болеслава III Кривоустого" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 293 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 2000 PLN. Торги состоялись 24 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (1)
  • Coinhouse (1)
  • COINSNET (1)
  • Numedux (1)
  • Numis Poland (8)
  • Stare Monety (2)
  • WCN (1)
  • Wójcicki (15)
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 125 PLN
Польша 10 злотых 2014 MW "Денарий Болеслава III Кривоустого" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 10 злотых 2014 MW "Денарий Болеслава III Кривоустого" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 10 злотых 2014 MW "Денарий Болеслава III Кривоустого" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 2014 MW "Денарий Болеслава III Кривоустого" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2014 MW "Денарий Болеслава III Кривоустого" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 2014 MW "Денарий Болеслава III Кривоустого" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2014 MW "Денарий Болеслава III Кривоустого" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 2014 MW "Денарий Болеслава III Кривоустого" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2014 MW "Денарий Болеслава III Кривоустого" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 2014 MW "Денарий Болеслава III Кривоустого" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2014 MW "Денарий Болеслава III Кривоустого" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Польша 10 злотых 2014 MW "Денарий Болеслава III Кривоустого" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2014 MW "Денарий Болеслава III Кривоустого" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 10 злотых 2014 MW "Денарий Болеслава III Кривоустого" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2014 MW "Денарий Болеслава III Кривоустого" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 2014 MW "Денарий Болеслава III Кривоустого" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2014 MW "Денарий Болеслава III Кривоустого" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 2014 MW "Денарий Болеслава III Кривоустого" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2014 MW "Денарий Болеслава III Кривоустого" на аукционе Numis Poland - October 22, 2023
Польша 10 злотых 2014 MW "Денарий Болеслава III Кривоустого" на аукционе Numis Poland - October 22, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 22 октября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2014 MW "Денарий Болеслава III Кривоустого" на аукционе Numis Poland - September 7, 2023
Польша 10 злотых 2014 MW "Денарий Болеслава III Кривоустого" на аукционе Numis Poland - September 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2014 MW "Денарий Болеслава III Кривоустого" на аукционе Numis Poland - September 7, 2023
Польша 10 злотых 2014 MW "Денарий Болеслава III Кривоустого" на аукционе Numis Poland - September 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2014 MW "Денарий Болеслава III Кривоустого" на аукционе Numis Poland - September 7, 2023
Польша 10 злотых 2014 MW "Денарий Болеслава III Кривоустого" на аукционе Numis Poland - September 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2014 MW "Денарий Болеслава III Кривоустого" на аукционе Numis Poland - June 7, 2023
Польша 10 злотых 2014 MW "Денарий Болеслава III Кривоустого" на аукционе Numis Poland - June 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 июня 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2014 MW "Денарий Болеслава III Кривоустого" на аукционе Numis Poland - June 7, 2023
Польша 10 злотых 2014 MW "Денарий Болеслава III Кривоустого" на аукционе Numis Poland - June 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 июня 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2014 MW "Денарий Болеслава III Кривоустого" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 10 злотых 2014 MW "Денарий Болеслава III Кривоустого" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2014 MW "Денарий Болеслава III Кривоустого" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 10 злотых 2014 MW "Денарий Болеслава III Кривоустого" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2014 MW "Денарий Болеслава III Кривоустого" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 10 злотых 2014 MW "Денарий Болеслава III Кривоустого" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2014 MW "Денарий Болеслава III Кривоустого" на аукционе Numis Poland - March 15, 2023
Польша 10 злотых 2014 MW "Денарий Болеслава III Кривоустого" на аукционе Numis Poland - March 15, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 15 марта 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 2014 MW "Денарий Болеслава III Кривоустого" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 2014 MW "Денарий Болеслава III Кривоустого" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 злотых 2014 "Денарий Болеслава III Кривоустого" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 2014 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 10 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск