Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2014 года MW "Денарий Болеслава III Кривоустого" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2014 года "Денарий Болеслава III Кривоустого" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 293 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 2000 PLN. Торги состоялись 24 октября 2021.
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Дата 19 апреля 2024
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Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
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Дата 7 сентября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
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Дата 7 сентября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Дата 7 сентября 2023
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Дата 7 июня 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Дата 7 июня 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
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Дата 6 июня 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Дата 6 июня 2023
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Дата 16 апреля 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Numis Poland
Дата 15 марта 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
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Где продать?
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