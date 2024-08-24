200 злотых 2014 года MW "Польская олимпийская сборная на XXII Олимпийских играх - Сочи 2014" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2014 года "Польская олимпийская сборная на XXII Олимпийских играх - Сочи 2014" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3406 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 3290 PLN. Торги состоялись 19 июня 2022.

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