200 злотых 2014 года MW "Польская олимпийская сборная на XXII Олимпийских играх - Сочи 2014" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 15,5 гр
- Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 2,500
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 200 злотых
- Год 2014
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2014 года "Польская олимпийская сборная на XXII Олимпийских играх - Сочи 2014" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3406 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 3290 PLN. Торги состоялись 19 июня 2022.
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