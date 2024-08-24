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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 2014 года MW "Польская олимпийская сборная на XXII Олимпийских играх - Сочи 2014" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 200 злотых 2014 года MW "Польская олимпийская сборная на XXII Олимпийских играх - Сочи 2014" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 200 злотых 2014 года MW "Польская олимпийская сборная на XXII Олимпийских играх - Сочи 2014" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 2,500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 200 злотых
  • Год 2014
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2014 года "Польская олимпийская сборная на XXII Олимпийских играх - Сочи 2014" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3406 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 3290 PLN. Торги состоялись 19 июня 2022.

Сохранность
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  • Wójcicki (2)
Польша 200 злотых 2014 MW "Польская олимпийская сборная на XXII Олимпийских играх - Сочи 2014" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 200 злотых 2014 MW "Польская олимпийская сборная на XXII Олимпийских играх - Сочи 2014" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
744 $
Цена в валюте аукциона 3290 PLN
Польша 200 злотых 2014 MW "Польская олимпийская сборная на XXII Олимпийских играх - Сочи 2014" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 200 злотых 2014 MW "Польская олимпийская сборная на XXII Олимпийских играх - Сочи 2014" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

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