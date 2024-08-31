Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2014 года MW "Польская олимпийская сборная на XXII Олимпийских играх - Сочи 2014" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2014 года "Польская олимпийская сборная на XXII Олимпийских играх - Сочи 2014" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 546 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 240 PLN. Торги состоялись 4 ноября 2023.
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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