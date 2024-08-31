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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2014 года MW "Польская олимпийская сборная на XXII Олимпийских играх - Сочи 2014" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2014 года MW "Польская олимпийская сборная на XXII Олимпийских играх - Сочи 2014" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2014 года MW "Польская олимпийская сборная на XXII Олимпийских играх - Сочи 2014" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 30,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2014
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2014 года "Польская олимпийская сборная на XXII Олимпийских играх - Сочи 2014" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 546 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 240 PLN. Торги состоялись 4 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (4)
  • Coinhouse (1)
  • COINSNET (1)
  • WCN (1)
  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша 10 злотых 2014 MW "Польская олимпийская сборная на XXII Олимпийских играх - Сочи 2014" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 10 злотых 2014 MW "Польская олимпийская сборная на XXII Олимпийских играх - Сочи 2014" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша 10 злотых 2014 MW "Польская олимпийская сборная на XXII Олимпийских играх - Сочи 2014" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 10 злотых 2014 MW "Польская олимпийская сборная на XXII Олимпийских играх - Сочи 2014" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2014 MW "Польская олимпийская сборная на XXII Олимпийских играх - Сочи 2014" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 10 злотых 2014 MW "Польская олимпийская сборная на XXII Олимпийских играх - Сочи 2014" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2014 MW "Польская олимпийская сборная на XXII Олимпийских играх - Сочи 2014" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 2014 MW "Польская олимпийская сборная на XXII Олимпийских играх - Сочи 2014" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 2014 MW "Польская олимпийская сборная на XXII Олимпийских играх - Сочи 2014" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2014 MW "Польская олимпийская сборная на XXII Олимпийских играх - Сочи 2014" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2014 MW "Польская олимпийская сборная на XXII Олимпийских играх - Сочи 2014" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2014 MW "Польская олимпийская сборная на XXII Олимпийских играх - Сочи 2014" на аукционе Coinhouse - March 22, 2019
Продавец Coinhouse
Дата 22 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 2014 "Польская олимпийская сборная на XXII Олимпийских играх - Сочи 2014" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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