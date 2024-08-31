10 злотых 2014 года MW "Польская олимпийская сборная на XXII Олимпийских играх - Сочи 2014" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2014 года "Польская олимпийская сборная на XXII Олимпийских играх - Сочи 2014" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 546 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 240 PLN. Торги состоялись 4 ноября 2023.

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