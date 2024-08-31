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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 2014 года MW "Канонизация Иоанна Павла II" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 2014 года MW "Канонизация Иоанна Павла II" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 2014 года MW "Канонизация Иоанна Павла II" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 8,15 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Тираж UNC 1,600,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 2014
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2014 года "Канонизация Иоанна Павла II" со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2932 проданному на аукционе NUMMUS Olomouc за 160 CZK. Торги состоялись 27 марта 2021.

Сохранность
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Польша 2 злотых 2014 MW "Канонизация Иоанна Павла II" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Польша 2 злотых 2014 MW "Канонизация Иоанна Павла II" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

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