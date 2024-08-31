Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 2014 года MW "Канонизация Иоанна Павла II" (Польша, III Республика после деноминации)
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2014 года "Канонизация Иоанна Павла II" со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2932 проданному на аукционе NUMMUS Olomouc за 160 CZK. Торги состоялись 27 марта 2021.
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