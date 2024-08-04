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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 грошей 2014 года MW. Латунь (Польша, III Республика после деноминации)

Разновидность: Латунь

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Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 2,59 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Тираж UNC 15,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 5 грошей
  • Год 2014
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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