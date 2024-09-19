Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2014 года MW "100 лет со дня рождения Яна Карского" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2014 года "100 лет со дня рождения Яна Карского" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 692 проданному на аукционе The Coinhouse Auctions за 20 EUR. Торги состоялись 22 марта 2019.
Сохранность
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- Coinhouse (1)
- COINSNET (1)
- Stare Monety (1)
- WCN (1)
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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