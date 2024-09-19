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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2014 года MW "Польский коник" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2014 года MW "Польский коник" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2014 года MW "Польский коник" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Диаметр 38,61 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 45,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2014
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2014 года "Польский коник" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1643 проданному на аукционе Stary Sklep за 750 PLN. Торги состоялись 11 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (8)
Польша 20 злотых 2014 MW "Польский коник" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 20 злотых 2014 MW "Польский коник" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PF70 GCN
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 230 PLN
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 330 PLN
Польша 20 злотых 2014 MW "Польский коник" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2014 MW "Польский коник" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2014 MW "Польский коник" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 20 злотых 2014 MW "Польский коник" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2014 MW "Польский коник" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2014 MW "Польский коник" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2014 MW "Польский коник" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2014 MW "Польский коник" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2014 MW "Польский коник" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 20 злотых 2014 MW "Польский коник" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2014 MW "Польский коник" на аукционе Ibrahim's Collectibles - August 6, 2023
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 6 августа 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2014 MW "Польский коник" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша 20 злотых 2014 MW "Польский коник" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 2014 MW "Польский коник" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 20 злотых 2014 MW "Польский коник" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 2014 MW "Польский коник" на аукционе Numedux - January 27, 2023
Польша 20 злотых 2014 MW "Польский коник" на аукционе Numedux - January 27, 2023
Продавец Numedux
Дата 27 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2014 MW "Польский коник" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20 злотых 2014 MW "Польский коник" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 2014 MW "Польский коник" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20 злотых 2014 MW "Польский коник" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2014 MW "Польский коник" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20 злотых 2014 MW "Польский коник" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2014 MW "Польский коник" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша 20 злотых 2014 MW "Польский коник" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2014 MW "Польский коник" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 20 злотых 2014 MW "Польский коник" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2014 MW "Польский коник" на аукционе Numis Poland - April 6, 2022
Польша 20 злотых 2014 MW "Польский коник" на аукционе Numis Poland - April 6, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 6 апреля 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 2014 MW "Польский коник" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 20 злотых 2014 MW "Польский коник" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2014 MW "Польский коник" на аукционе Rzeszowski DA - June 22, 2021
Польша 20 злотых 2014 MW "Польский коник" на аукционе Rzeszowski DA - June 22, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 июня 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2014 MW "Польский коник" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Польша 20 злотых 2014 MW "Польский коник" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2014 MW "Польский коник" на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 20 злотых 2014 MW "Польский коник" на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 2014 "Польский коник" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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