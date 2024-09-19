Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 2014 года MW "Польский коник" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 28,28 гр
- Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
- Диаметр 38,61 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 45,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 20 злотых
- Год 2014
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2014 года "Польский коник" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1643 проданному на аукционе Stary Sklep за 750 PLN. Торги состоялись 11 февраля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PF70 GCN
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 230 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 6 августа 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numedux
Дата 27 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 6 апреля 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 июня 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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