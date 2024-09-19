20 злотых 2014 года MW "Польский коник" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2014 года "Польский коник" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1643 проданному на аукционе Stary Sklep за 750 PLN. Торги состоялись 11 февраля 2023.

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