Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2014 года MW "Патриоты 1944 Граждане 2014" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2014 года MW "Патриоты 1944 Граждане 2014" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2014 года MW "Патриоты 1944 Граждане 2014" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого серебра (0,9249 oz) 28,7675 гр
  • Диаметр 38,61 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 35,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2014
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2014 года "Патриоты 1944 Граждане 2014" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 995 проданному на аукционе WDA - MiM за 500 PLN. Торги состоялись 24 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (4)
  • COINSNET (1)
  • Numedux (1)
  • Numis Poland (2)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stare Monety (2)
  • WCN (1)
  • Wójcicki (4)
Польша 20 злотых 2014 MW "Патриоты 1944 Граждане 2014" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 20 злотых 2014 MW "Патриоты 1944 Граждане 2014" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PF70 NGC
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша 20 злотых 2014 MW "Патриоты 1944 Граждане 2014" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 20 злотых 2014 MW "Патриоты 1944 Граждане 2014" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PF70 NGC
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 2014 MW "Патриоты 1944 Граждане 2014" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2014 MW "Патриоты 1944 Граждане 2014" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 2014 MW "Патриоты 1944 Граждане 2014" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2014 MW "Патриоты 1944 Граждане 2014" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 2014 MW "Патриоты 1944 Граждане 2014" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 20 злотых 2014 MW "Патриоты 1944 Граждане 2014" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 2014 MW "Патриоты 1944 Граждане 2014" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 20 злотых 2014 MW "Патриоты 1944 Граждане 2014" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 2014 MW "Патриоты 1944 Граждане 2014" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2014 MW "Патриоты 1944 Граждане 2014" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 2014 MW "Патриоты 1944 Граждане 2014" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 2014 MW "Патриоты 1944 Граждане 2014" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 2014 MW "Патриоты 1944 Граждане 2014" на аукционе Numis Poland - October 22, 2023
Польша 20 злотых 2014 MW "Патриоты 1944 Граждане 2014" на аукционе Numis Poland - October 22, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 22 октября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 2014 MW "Патриоты 1944 Граждане 2014" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 20 злотых 2014 MW "Патриоты 1944 Граждане 2014" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 2014 MW "Патриоты 1944 Граждане 2014" на аукционе Numedux - January 27, 2023
Польша 20 злотых 2014 MW "Патриоты 1944 Граждане 2014" на аукционе Numedux - January 27, 2023
Продавец Numedux
Дата 27 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 2014 MW "Патриоты 1944 Граждане 2014" на аукционе Numis Poland - April 6, 2022
Польша 20 злотых 2014 MW "Патриоты 1944 Граждане 2014" на аукционе Numis Poland - April 6, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 6 апреля 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 2014 MW "Патриоты 1944 Граждане 2014" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 20 злотых 2014 MW "Патриоты 1944 Граждане 2014" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 2014 MW "Патриоты 1944 Граждане 2014" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Польша 20 злотых 2014 MW "Патриоты 1944 Граждане 2014" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 злотых 2014 "Патриоты 1944 Граждане 2014" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 2014 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 20 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск