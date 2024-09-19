20 злотых 2014 года MW "Патриоты 1944 Граждане 2014" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2014 года "Патриоты 1944 Граждане 2014" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 995 проданному на аукционе WDA - MiM за 500 PLN. Торги состоялись 24 октября 2020.

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