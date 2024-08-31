Польша Период: 1506-2020 1506-2020
500 злотых 2014 года MW "Канонизация Иоанна Павла II" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 2014 года "Канонизация Иоанна Павла II" со знаком MW. Это undefined монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 210374 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 11500 PLN. Торги состоялись 6 июня 2024.
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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