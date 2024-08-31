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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

500 злотых 2014 года MW "Канонизация Иоанна Павла II" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 500 злотых 2014 года MW "Канонизация Иоанна Павла II" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 500 злотых 2014 года MW "Канонизация Иоанна Павла II" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Вес 1000 гр
  • Диаметр 100 мм
  • Тираж PROOF 966

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 500 злотых
  • Год 2014
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 2014 года "Канонизация Иоанна Павла II" со знаком MW. Это undefined монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 210374 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 11500 PLN. Торги состоялись 6 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Niemczyk (1)
  • Numimarket (1)
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
2914 $
Цена в валюте аукциона 11500 PLN
Продавец WCN
Дата 27 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
2072 $
Цена в валюте аукциона 8600 PLN
Польша 500 злотых 2014 MW "Канонизация Иоанна Павла II" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 500 злотых 2014 MW "Канонизация Иоанна Павла II" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 500 злотых 2014 MW "Канонизация Иоанна Павла II" на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Польша 500 злотых 2014 MW "Канонизация Иоанна Павла II" на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 500 злотых 2014 "Канонизация Иоанна Павла II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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