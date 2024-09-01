500 злотых 2014 года MW "Казимир III Великий" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 2014 года "Казимир III Великий" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 314 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 22000 PLN. Торги состоялись 13 мая 2023.

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