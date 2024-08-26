Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2014 года MW "Канонизация Иоанна Павла II" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2014 года "Канонизация Иоанна Павла II" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 543 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 220 PLN. Торги состоялись 4 ноября 2023.
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Продавец WCN
Дата 22 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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