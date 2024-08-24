Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 2014 года MW "600 лет Польско-Турецкой дипломатии" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 31,1 гр
- Чистого серебра (0,9249 oz) 28,7675 гр
- Диаметр 38,61 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 10,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 20 злотых
- Год 2014
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2014 года "600 лет Польско-Турецкой дипломатии" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 515 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 950 PLN. Торги состоялись 18 сентября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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