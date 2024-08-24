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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2014 года MW "600 лет Польско-Турецкой дипломатии" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2014 года MW "600 лет Польско-Турецкой дипломатии" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2014 года MW "600 лет Польско-Турецкой дипломатии" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого серебра (0,9249 oz) 28,7675 гр
  • Диаметр 38,61 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 10,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2014
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2014 года "600 лет Польско-Турецкой дипломатии" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 515 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 950 PLN. Торги состоялись 18 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Numis Poland (1)
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
133 $
Цена в валюте аукциона 540 PLN
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 540 PLN
Польша 20 злотых 2014 MW "600 лет Польско-Турецкой дипломатии" на аукционе Numis Poland - October 22, 2023
Польша 20 злотых 2014 MW "600 лет Польско-Турецкой дипломатии" на аукционе Numis Poland - October 22, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 22 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Для продажи 20 злотых 2014 "600 лет Польско-Турецкой дипломатии" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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