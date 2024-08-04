50 злотых 2014 года MW "Ядвига" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 2014 года "Ядвига" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 210093 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2300 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.

Сохранность PROOF (4) UNC (18)

Продавец Все фирмы

MARCINIAK (1)

Niemczyk (9)

Numimarket (2)

WCN (2)

WDA - MiM (3)

Wójcicki (5)