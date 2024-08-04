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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 злотых 2014 года MW "Ядвига" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 50 злотых 2014 года MW "Ядвига" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 50 злотых 2014 года MW "Ядвига" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,999)
  • Вес 62,2 гр
  • Чистого серебра (1,9978 oz) 62,1378 гр
  • Диаметр 45 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 50 злотых
  • Год 2014
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 2014 года "Ядвига" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 210093 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2300 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (9)
  • Numimarket (2)
  • WCN (2)
  • WDA - MiM (3)
  • Wójcicki (5)
Польша 50 злотых 2014 MW "Ядвига" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
424 $
Цена в валюте аукциона 1700 PLN
Польша 50 злотых 2014 MW "Ядвига" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 50 злотых 2014 MW "Ядвига" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
417 $
Цена в валюте аукциона 1700 PLN
Польша 50 злотых 2014 MW "Ядвига" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 50 злотых 2014 MW "Ядвига" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2014 MW "Ядвига" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 50 злотых 2014 MW "Ядвига" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2014 MW "Ядвига" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 50 злотых 2014 MW "Ядвига" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2014 MW "Ядвига" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 50 злотых 2014 MW "Ядвига" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2014 MW "Ядвига" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 50 злотых 2014 MW "Ядвига" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2014 MW "Ядвига" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Польша 50 злотых 2014 MW "Ядвига" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2014 MW "Ядвига" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 50 злотых 2014 MW "Ядвига" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2014 MW "Ядвига" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша 50 злотых 2014 MW "Ядвига" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2014 MW "Ядвига" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша 50 злотых 2014 MW "Ядвига" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2014 MW "Ядвига" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 50 злотых 2014 MW "Ядвига" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2014 MW "Ядвига" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Польша 50 злотых 2014 MW "Ядвига" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 злотых 2014 MW "Ядвига" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 50 злотых 2014 MW "Ядвига" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2014 MW "Ядвига" на аукционе Wójcicki - May 13, 2020
Польша 50 злотых 2014 MW "Ядвига" на аукционе Wójcicki - May 13, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 13 мая 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 злотых 2014 MW "Ядвига" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 50 злотых 2014 MW "Ядвига" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2014 MW "Ядвига" на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 50 злотых 2014 MW "Ядвига" на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2014 MW "Ядвига" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 50 злотых 2014 MW "Ядвига" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 2014 MW "Ядвига" на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Польша 50 злотых 2014 MW "Ядвига" на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 злотых 2014 "Ядвига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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