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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 2014 года MW "Брактеат Мешко III Старого" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 злотых 2014 года MW "Брактеат Мешко III Старого" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 злотых 2014 года MW "Брактеат Мешко III Старого" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 20,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 злотых
  • Год 2014
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2014 года "Брактеат Мешко III Старого" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5825 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 750 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • COINSNET (1)
  • Numedux (1)
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  • Wójcicki (12)
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша 10 злотых 2014 MW "Брактеат Мешко III Старого" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 10 злотых 2014 MW "Брактеат Мешко III Старого" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша 10 злотых 2014 MW "Брактеат Мешко III Старого" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 2014 MW "Брактеат Мешко III Старого" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2014 MW "Брактеат Мешко III Старого" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 2014 MW "Брактеат Мешко III Старого" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 10 злотых 2014 MW "Брактеат Мешко III Старого" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 2014 MW "Брактеат Мешко III Старого" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2014 MW "Брактеат Мешко III Старого" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 2014 MW "Брактеат Мешко III Старого" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2014 MW "Брактеат Мешко III Старого" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 2014 MW "Брактеат Мешко III Старого" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2014 MW "Брактеат Мешко III Старого" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 злотых 2014 MW "Брактеат Мешко III Старого" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2014 MW "Брактеат Мешко III Старого" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 10 злотых 2014 MW "Брактеат Мешко III Старого" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2014 MW "Брактеат Мешко III Старого" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 10 злотых 2014 MW "Брактеат Мешко III Старого" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2014 MW "Брактеат Мешко III Старого" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 10 злотых 2014 MW "Брактеат Мешко III Старого" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 2014 MW "Брактеат Мешко III Старого" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 2014 MW "Брактеат Мешко III Старого" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2014 MW "Брактеат Мешко III Старого" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 2014 MW "Брактеат Мешко III Старого" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2014 MW "Брактеат Мешко III Старого" на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Польша 10 злотых 2014 MW "Брактеат Мешко III Старого" на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 4 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2014 MW "Брактеат Мешко III Старого" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 10 злотых 2014 MW "Брактеат Мешко III Старого" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 2014 MW "Брактеат Мешко III Старого" на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Польша 10 злотых 2014 MW "Брактеат Мешко III Старого" на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2014 MW "Брактеат Мешко III Старого" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Польша 10 злотых 2014 MW "Брактеат Мешко III Старого" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2014 MW "Брактеат Мешко III Старого" на аукционе Wójcicki - May 13, 2020
Польша 10 злотых 2014 MW "Брактеат Мешко III Старого" на аукционе Wójcicki - May 13, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 13 мая 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 2014 MW "Брактеат Мешко III Старого" на аукционе Coinhouse - March 22, 2019
Продавец Coinhouse
Дата 22 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

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