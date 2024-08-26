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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 2014 года (l). Плакированная сталь (Польша, III Республика после деноминации)

Разновидность: Плакированная сталь

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Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 1,64 гр
  • Диаметр 15,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 333,924,900

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 1 грош
  • Год 2014
  • Монетный двор Королевский монетный двор (Уэльс)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 2014 года со знаком (l). Плакированная сталь. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на Королевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 386 проданному на аукционе Stare Monety за 125 PLN. Торги состоялись 10 мая 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
Польша 1 грош 2014 (l) на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 1 грош 2014 (l) на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
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