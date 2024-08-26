1 грош 2014 года (l). Плакированная сталь (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 2014 года со знаком (l). Плакированная сталь. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на Королевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 386 проданному на аукционе Stare Monety за 125 PLN. Торги состоялись 10 мая 2024.

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