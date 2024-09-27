Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2014 года MW "Гжегож Цеховский" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2014 года "Гжегож Цеховский" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 696 проданному на аукционе The Coinhouse Auctions за 20 EUR. Торги состоялись 22 марта 2019.
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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